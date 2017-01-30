沙巴船难 九名江苏游客身份确认

（联合早报网讯）马来西亚一艘快艇28日从哥打基纳巴卢市前往沙巴著名旅游景点环滩岛途中失去联系，船上载有31人，其中28人是中国游客，包括九名江苏游客：七名来自苏州，另两名来自淮安。据淮安旅游局的最新消息，目前淮安金湖籍的两名游客已确认安全。

交汇点昨日（29日）独家报道，两名淮安游客为金湖一对母女，其中女儿为南京财经大学毕业生，虽已毕业，但户籍尚未转移到生源地，所以户口所在地仍为南京。

淮安市旅游局一位朱姓工作人员介绍，目前已确认这对母女是自由行出境游玩：“经过公安部门核实，这两位是淮安金湖人，金湖旅游局长已经跟他们家人都沟通了，他们是在网络上订票，不是跟团的，相当于自由行一样，然后到那边参加一日游，没有参加什么旅行社。”

该朱姓工作人员还表示：“省旅游局在对接这个事情，公安部门也在对接。现在县旅游局跟他家人已经对接上了，县旅游局协助他处理一些事情。”

至于七名苏州游客，则来自三个家庭。经初步核实，他们的具体身份信息为：严衍新（男，50岁）、范礼霞（女，40岁）、严思谊（女，16岁）、沈江建（男，50岁）、沈昊天 （男，17岁）、谢泺（男，49岁）、陈奕（女，48岁）。

以上七人于25日从杭州机场乘坐AK256航班前往马来西亚。