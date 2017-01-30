网友除夕拍到中国首艘国产航母最新照片

（联合早报网讯）（北京综合讯）有中国网友在除夕当天，拍摄到正在大连建造的首艘国产航母“山东舰”的最新图片，从图中看国产航母貌似还没完成刷漆工作，可能离下水还有一段时间。

上海澎湃新闻网当天报道了这则消息，照片中的图说称，目前大连在建的国产第一艘航母，相对比辽宁舰从外观看有极多的相似之处，然而该型航母设计建造时肯定吸收很多辽宁舰在实际训练及应用中的经验，几乎可以肯定对不足之处或者不附合中国特色的地方进行了相当程度的改进和改良，未来的战斗力绝对是比辽宁舰有巨大提升。

说明也称，新型航母基于现有的舰载机使用经验，以及结合欧美先进国家最新的航母设计方向，在原巨大岛式层，进行了较大的重新设计，从新最照片来看，修过型了。加装了一层舰桥，达到两层舰桥，且把原本前申的舰桥向后缩回，在缩小舰岛同时扩大舰桥的侧面，这样设计便于观察舰载机起降和甲板舰载机使用情况的航空舰桥。

001A航母舰岛的上层，大型有源相控阵雷达的布置方式改变最大，由正向四面布置变为斜角布置。这些改进之后，新型航母的舰岛更紧凑，使得更好的保障舰载战斗机能更好的起降安全，并提高了甲板的运作效率。

图说也说，中国军队由于近些年来参照西方舰艇设计，以及对于舰艇人员的重视，更加注重居住舱室的舒适，也更加重视设备舱室的科学规划，因此，在舱室设计上，001A型航母也会进行打的改动。

此前，加拿大《汉和防务评论》不久前报道，中国首艘国产航空母舰001A型“山东”据知已建造成型，料将在今年第二季下水，进入机械、电器、电子设备的安装阶段，2019年进行海试。

《汉和防务评论》报道也根据被公开的照片中分析，舰桥高度共13层，操纵指挥室有两层。

“山东”舰的建造工程始于2014年2月，直至2016年11月吊装航母主桅杆，历时两年九个月。