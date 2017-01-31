科学家在中国陕西发现最早人类祖先化石

（联合早报网讯）由英国、中国和德国科学家组成的一个国际研究小组在《自然》杂志发表研究报告说，他们发现了迄今所知的最古老的人类祖先的痕迹。

据BBC报道，科学家说，他们是在中国的陕西省发现这些化石的，化石保存完好。

这些科学家还说，这个微小的海洋动物生活在距今4.5亿年前，是已知最早的通过进化途径转变为鱼，再最终进化成人类的生物。

研究小组说，这个被称为Saccorhytus的动物是所谓“后口动物”（deuterostomes） 这个种类中的最原始的一个成员，而“后口动物”是包括“脊椎动物”（vertebrates）在内的许多物种的共同祖先。

科学家没有找到任何这种动物有肛门的证据，这显示他们在消化食物后用同一个出口排泄。

Saccorhytus的尺寸只有大约1毫米，据信生活在海床下的沙粒之间。

中国西安西北大学教授舒德干说，“Saccorhytus为我们了解从鱼最终到人类的进化过程的最初阶段，提供了非常重要的信息。”

在此之前，科学家所发现的“后口动物”最早的生活年代为5.1亿到5.2亿年前，这时的动物已经开始分化为人类祖先所属的脊椎动物和海星与海胆这类动物。但是，科学家很难确定上述这些动物的共同祖先是什么样的。

最新研究显示，这个共同祖先的身体是对称的，这也是包括人类在内的许多物种继承下来的共同特征。

科学家说，Saccorhytus最醒目的特征是它相对于身体的明显很大的大嘴。科学家认为，这可能是因为它需要吞食食物颗粒或其他生物。