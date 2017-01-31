两美国青年爬箭扣长城被困后获救

（联合早报网讯）1月29日，怀柔区箭扣野长城有人员被困，接警后，7名官兵迅速携带山岳救援装备、食物、饮水以及医药品赶往现场救援。当天晚上，被困的2名美国游客被成功解救并护送下山。国际会都消防官兵提示，箭扣长城是未开发的野长城，攀登属于违法且十分危险，一旦被困搜救很困难，劝告市民不要擅自攀登。

据北京晨报报道，前天下午4点半，怀柔支队国际会都中队接到调度指挥中心命令，有人员被困箭扣长城。半小时后，中队官兵到达现场，通过与被困人员和属地派出所沟通，凭借着丰富的经验，很快就锁定了被困地点。救援人员一边安慰被困人员不要惊慌，在原地保持体力，一边携带装备开始登山。

怀柔箭扣野长城以其险、奇、陡、特、峻而著名，多处路段都是残垣断壁的野长城，一侧是悬崖峭壁，一侧是丛林深渊。官兵们上至半山腰时，通过与被困者电话沟通、微信共享位置、发布经纬坐标等方式初步确定被困者方位。

经过近1个小时的艰难搜救，搜救人员于下午6点04分寻找到了被困人员。经了解，被困者为2名美国男性，年龄分别为30岁与26岁。

2名美国游客用不标准的中文不断说着“谢谢”，救援人员给他们补充了饮水和处理完擦伤后原路返回。因天色已晚，山路行进变得艰难，救援人员采取“1夹1”的行进战术，搀扶着帮他们前进。

一个多小时后，中队官兵成功将被困游客护送至山下并交接给属地派出所的民警。国际会都消防官兵提示，爬箭扣长城被困的事常有发生，每年进山救援很多次。箭扣长城是未开发的野长城，攀登属于违法，而且十分危险，一旦被困，搜救很困难，劝告市民不要擅自攀登。