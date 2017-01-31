学者：注重南京大屠杀的历史学术研究

（联合早报网讯）一名中国旅日历史学者表示，由于教育宣传和国家政治诱导，“南京大屠杀”的学术研究被阻碍，而成为政治斗争的工具和民族记忆里不可触动的感情符号。

据中央社报道，目前63岁的中国籍旅日学者姜克实，是日本冈山大学教授，专修日本近代史和日本近代思想史。他30日在新浪博客上发表了“有关‘南京大屠杀’研究现状的见解和今后的建议”，提出上述观点。

中国官方在2014年首次设定每年12月13日为国家公祭日，纪念南京大屠杀死难者。官方公布南京大屠杀有30万死难者。

不过，姜克实认为这些做法是宣传和政治诱导，官方坚持的是“非科学的数字主张”，他说，虐杀数字应当是研究的结论，而不是“研究的前提”。

他建议，今后对具有同样虐杀性质的学问研究，最好称为“侵华日军对平民、俘虏大量杀害原因的研究”，扩大研究范围、集中问题焦点。因为杀害平民和和俘虏伤兵是战争罪，也违反国际公法，这样的研究容易得到国际舆论的支持。

姜克实说，中国目前对南京大屠杀的宣传是以培养怨恨感情为中心，带来适得其反的结果，应该要着重体制面分析，研究是哪些因素和历史背景造成了日本军方的虐杀。

姜克实的文章引来许多不同立场网友回响，有些人称赞他是“诚实而理智的人”，有些人则直言骂他是“汉奸”。