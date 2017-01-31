被虎咬死游客亲属指动物园有漏洞引争议

（联合早报网讯）浙江宁波雅戈尔动物园年初二(29日)发生老虎咬死游客事件，一名男游客翻越隔离护栏逗虎时，被老虎拖进虎园，同时被多只老虎撕咬，公安事后击毙老虎。当局调查指死者疑为逃避支付130元人民币的门票而进入虎园。不过死者亲属认为，因为动物园有漏洞才会有人想“逃票”，故动物园有责。

据明报报道，动物园所在的宁波东钱湖旅游度假区前晚(29日)在官方微博表示，与死者同行的李姓男子承认，来自湖北的张姓死者未有购买门票，并从动物园北门西侧翻越3米高围墙，无视警告标志穿过铁丝网，再爬上园内老虎散放区的3米高围墙，之后张进入老虎散放区，其后被咬死。老虎事后被击毙。

死者亲属杨先生接受内地传媒访问时称，因为动物园有漏洞才会有人想“逃票”，故动物园有责，“再怎么说，就算是从后面翻进去的，那也是它（动物园）管理不当。不能给别人翻进去的机会，那别人就不会从那里翻了，你既然有漏洞，别人肯定会想着（逃票）啊！这个方面动物园有一定责任”。

有网民认同死者亲属说法，“不买票就应当被老虎咬死？老虎能咬到人说明园方管理有漏洞，安全措施不到位”。亦有网民质疑死者亲属言论逻辑，反问“要是有抢银行的，难道银行也有错？是不是要怪银行为何有那么多钱”、“要买票入园是规矩”。

有网民认为，死者漠视动物园规则并“逃票”，根本不值得同情。但有网上评论指出，有责任归有责任，它跟“该死”不应轻易地画上冷血的等号。就舆情而言，那些“逃票该死”之类的说法，是完全错误的。

评论称，这本是人类社会无需讨论的问题，虽然挑战规则要付出代价，但这不影响掉进“虎穴”的遇难者亦值得同情。张某固有过失，但承受的代价够沉重，虽然老虎凶猛是其本性，可张某终归不幸，再用“作死”“该死”的审判式话语对其嘲讽，也是人性层面的逾矩。