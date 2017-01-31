中国大学生因证件不全被扣留匈牙利月余终回国

（联合早报网讯）一名在意大利参加某海外交流项目的中国女大学生，在护照丢失后仅持旅行证到匈牙利旅行，结果被匈牙利警方扣留一个多月后于30日才被允许返回祖国，并被判决一年内不得进入申根区。

据新华社报道，这名大学生去年9月到意大利，在意大利期间并未办妥居留证。早先她在赴西班牙旅游期间丢失护照，在我驻巴塞罗那总领馆办理旅行证后回到意大利。去年12月中旬，她持旅行证到匈牙利旅行。

她乘坐火车入境时并未被海关人员发现证件有问题，但在搭乘长途大巴准备返回意大利时，因护照和居留证不齐全而被匈牙利警察扣留并带走，随后被关押。

中国驻匈牙利大使馆领事部获悉，向匈方核实这名大学生的下落，并对她进行领事探视。此后，大使馆多次联系中国驻意大利使馆和驻佛罗伦萨总领馆，将这名大学生希望返回意大利继续学习的意愿转告意方，敦促意方加紧核查这名大学生的身份并通报匈牙利移民局。

但在此后长达一个多月时间里，意大利移民局迟迟没有反馈。随着春节临近，这名大学生本人和家人都迫切希望她尽快回国。中国驻匈牙利大使馆领事部再次向匈外交部、移民局提出交涉，敦促匈方尽早启动遣返程序。匈移民局最后做出遣返决定，允许这名大学生搭乘春节期间最早的一个直航班机离境。

中国驻匈牙利大使馆领事部主任李克震说，在境外丢失护照的游客办理旅行证后，应就近尽快回国或返回常居地重新补办新护照。他提醒说，在申根区国家旅行应确保同时持有护照和有效居留证件或签证，切不可有侥幸心理。