宁波主题乐园游客坐过山车受刺激致死？ 官方回应

（联合早报网讯）1月31日，网络热传一名游客在浙江宁波方特东方神话主题乐园内因坐过山车受刺激致死的消息，主题乐园官方微博回应，该游客是在排队等待时突感不适，送院抢救无效死亡， 具体原因正在调查。

浙江新闻客户端报道，1月31日上午，一张关于宁波方特东方神话主题乐园有游客因坐过山车，受刺激致死的微信对话截图在朋友圈疯传。随后还出现了一段视频，现场有人昏迷，有人在现场对其进行人工呼吸。

报道指，据发布视频的微博网友“尧三三”说，视频是朋友现场拍到的，据说是下了过山车才出现的状况。但也有一些网友质疑说，方特的过山车做过好几次，一直没有问题。据她的朋友说，该游客随后被送到医院。而记者从视频中看到，抢救现场一旁的告示牌上写着，该项目的排队时间为1.5个小时。

主题乐园方面则表示，该游客事发时还没上过山车，其实还在排队。工作人员说，事情发生在今天上午10点半左右，在丛林飞龙（木制过山车）项目排队等候区，有游客突发晕倒。发现这一情况后，乐园工作人员马上拨打了急救电话，乐园医务人员随即进行了现场抢救。不到十分钟，急救车达到现场，将昏迷游客送到了最近的庵东中心卫生院。

医院证实，被抢救者约为一名25岁的女性，是11点半左右送到的，姓陈。参与急救的医生称，该名游客送到医院后，医院对其进行了一个多小时的抢救，很可惜，最终还是没有抢救过来。

另据宁波方特官方微博回应，1月31日上午10：30时左右，台州籍游客陈某在宁波方特东方神画丛林飞龙项目排队区等待时突感身体不适，园方医护人员第一时间至现场急救并拨打120，随后将游客送至医院救治。经医院证实，经全力抢救仍无法挽回生命。 具体原因正在进一步调查之中。宁波方特对陈某及其家人深表遗憾。