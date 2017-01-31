中国富商肖建华否认在港被绑架回内地

（联合早报网讯）中国富商肖建华今天（31日）再度发表声明，强调自己“不存在被绑架回内地的情况”。

数家媒体昨天（30日）报道，具有香港永久居民身分的肖建华于27日深夜在香港被数十名中国公安及国安人员拘捕并带往中国。

肖建华昨天已透过旗下的明天控股有限公司发表声明，指他正在“国外养病”，目前一切安好。

据新浪财经网报道，肖建华今天再度发出声明，表示目前正在“国外治疗”，待疗程结束后，近期将很快与媒体见面。

声明还说，中国政府是文明法治的政府，“本人不存在被绑架回内地的情况”，并指自己一向爱党爱国，从未参与任何有损国家利益和政府形象的事情，更未支援任何反对势力和组织。

此外，声明提到他是加拿大公民，也是香港永久居民，受加拿大领事保护，也受香港法律保护，还持有外交护照享有外交保护权，呼吁各界放心。

另据香港明报网报道，香港警方就有关报道回应外界查询时证实，28日接获肖建华家人报警称他失踪，但隔天便要求销案。

警方经初步调查，证实肖建华于27日经由香港其中一个出入境管制口岸到中国。

网上资料显示，肖建华是明天控股的负责人；明天控股成立于1999年，是中国最早从事股权投资的公司之一，也是中国投资行业的骨干力量。