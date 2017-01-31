哈尔滨初生女婴内脏外露遭遗弃

（联合早报网讯）一名出生仅一天并出现“腹裂”的女婴，于年初二晚被人遗弃在黑龙江哈尔滨市儿童医院，幸经医院抢救，女婴目前情况稳定，更获医护人员取名“初二”。目前当地警方已经介入调查，追寻其家人行踪。

综合媒体报道，事发在年初二（29日）晚上8时许，保安在医院巡视时，在门诊大厅导诊台上发现一名女婴，她被包裹在小被内，并无任何身份讯息，逐向医院行政科和保卫科报告。

医院发现女婴出现“腹裂”，腹腔器官裸露在外，经调查后得知，当日下午一名男子抱着女婴曾到外科看病，其后又到内科向医生咨询病情，当时该男子向医生表示女婴出生仅一天。医院推测，可能是考虑到孩子腹腔肠管在身体外，治疗困难，才将孩子遗弃。

医院当晚为女婴办理住院手续，并取名“初二”，她被送到新生儿重症监护病房进行救治，并开放温箱保暖，吸氧、消炎、补液、营养支持。

经外科医生会诊，“初二”包括胃以下的所有消化系统都在腹腔外，属于严重腹裂。而由于“初二”腹腔太小，是正常婴儿的三分之一，如果一次性将肠管放入腹腔缝合，有可能因腹腔小、腹压高、血液循环不好等原因，导致肠管坏死，危及生命。

医生事后为“初二”安放一个大袋子，将其裸露在外的器官装进去，避免器官出现感染，肠管水肿、坏死等问题，再慢慢将肠管回纳腹腔。医生表示，“腹裂”是一种先天性畸形，虽然“初二”病情较重，但治愈希望高达八成。

目前，医院已经报案求助，警方正在寻找“初二”家人的行踪。