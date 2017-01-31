中国房地产销售额 去年创近10万亿元新高

（联合早报网讯）中国房地产销售额去年创下近10万亿元（人民币，下同，2.04万亿新元）的新高，国际信用评级机构穆迪（Moody's）发布报告预测，在政府加强调控抑制房价上涨的情况下，今年中国全国的房地产市场将会降温，销售增速将有所放缓。

受访专家进一步分析，二线城市在限购限贷政策收紧后，市场交易量可能会出现负增长，但一线和三四线城市的市场供应预料还会增加，因此预计还会保持销售小幅增长的态势。

穆迪投资者服务公司上月底发表的《中国房地产市场焦点》报告指出，在房地产销量和平均房价增长的推动下，去年中国全国合约销售额创下新纪录达到9.9万亿元，同比增长36.2％。

不过穆迪分析师黄哲说，中国官方去年9月为调控房地产市场而采取更严格的措施，因此去年12月的销售额增速有所放缓，低于前三个季度。

黄哲说：“经历了2016年的增长后，我们预计2017年全国合约销售额将与2016年大体持平或略有下降。”

在历经长时间的快速上涨之后，房地产泡沫已成为中国经济当前的风险点。为抑制过快上涨的房价，中国一二线城市自去年9月底起展开楼市调控，多地出台不同的限购、限贷等政策。统计显示，中国全国已有超过25个城市出台了50多次楼市调控措施。

以首都北京为例，该市去年9月出台新政，要求进一步完善差别化住房信贷政策，并规定首套普通自住房首付款比例不低于35％，二套房无论有无贷款记录，首付款比例均不低于50％；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70％。

去年12月召开的中共中央经济工作会议也要求加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础制度和长效机制，抑制房地产泡沫形成，防止出现价格大起大落。

各地的调控措施已初见成效。穆迪报告指出，去年12月中国70个大中城市当中，有46个城市的房价环比出现增长，数量少于11月份的55个和10月份的62个城市。与此同时，有20个城市房价出现环比下降，数量高于11月份和10月份。

但有分析担忧，中国楼市一般在适应期的低谷过后，楼价会呈现报复性的上涨。

对此，穆迪指出，截至去年12月，一二线样本城市的住宅库存分别处于八个月和六个月的低位。较低库存降低了未来半年这些城市房价大幅回调的风险。

易居研究院智库中心研究总监严跃进接受《联合早报》访问时说，去年市场交易额创下历史新高，基数已相当大，因此从统计角度来看，今年交易增速放缓是正常的。此外，去年的限购限贷政策出台将影响今年需求的释放，部分二线城市可能出现负增长。

严跃进说：“天津、武汉、郑州等城市去年的市场交易量创下历史新高，而且增速较快，所以今年如果出现小幅下跌，我并不会感到意外。”

他表示，一线城市的市场交易量在2015年达到了高峰，之后就一直往下跌，今年的供应若有增加，成交量可能会超过去年。

至于三四线城市，严跃进预计，宽松的购房政策将确保这些城市保持小幅增长的态势。

他说：“大城市的限购新政收紧，将会带动一些边上三四线城市的需求上涨。此外，高铁规划也会改善这些城市的交通规划，三四线城市的市场交易可能还会创下新高，这是值得我们期待的。”