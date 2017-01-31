旅外人士评分 台湾生活品质全球最佳

（联合早报网讯）全球最大旅外人士网站InterNations公布2016年生活品质指数排行榜，台湾在上榜的67个地方中拔得头筹，获选为生活品质最佳侨居地，主要原因是医疗品质好而且价格低廉。

中央社报道称，InterNations访问了1万4300位旅外人士，询问他们对所居住过的191个地方的观感，请他们就侨居生活的43个不同面向评分，然后依此列出所谓“生活品质指数”，以总平均分数列出排名，结果台湾脱颖而出，在生活品质最优地排行榜上勇夺第一。

根据排行榜，第二至10名依序是奥地利、日本、西班牙、哥斯大黎加、马尔他、捷克共和国、新加坡、德国和瑞士。其中新加坡曾名列第一，但近年生活支出上扬，因此排名滑落至第八。

台湾虽然未在任何主要项目中拿到第一名，但在所有项目中表现都不错，因此整体成绩胜过其他地方。调查报告中说，受访者中多达99%对在台湾的个人安全持肯定看法，也有89%表示很喜欢台湾的平静。

台湾在医疗与福祉项目表现最佳，排名为所有地方第二，仅次于奥地利。台湾更在这个项目下的医疗品质与价格低廉方面排名第一。

调查也显示，没有受访者认为台湾的气候和天气很糟，而且有多达四分之三持肯定态度。此外，台湾的外侨有多达91%对运输设施在整体上感到满意，远超过全球平均水准的63%。