港特首选举民调：曾俊华领先 林郑月娥紧随其后

（联合早报网讯）距离香港特首选举提名期尚余两星期，香港《明报》委托港大民意研究计划于1月19日至24日进行第四轮特首选举民调，访问了1006名市民，受访者先就4名热门特首参选人胡国兴、叶刘淑仪、林郑月娥及曾俊华逐一表态，另外再从4人中挑选一名意属人选。

明报网报道指，受访者就4名热门参选人逐一表态下，曾俊华的支持率净值（支持率减反对率）继续领先，以36.6个百分点居首，较去年12月升3.8个百分点；林郑月娥则以8.8个百分点居次席，下跌5.5个百分点，在西九故宫文化博物馆争议后，两人民意差距再次拉开。

本轮民调新增“四选一”问题，要求受访者回应，如果明天投票选特首，在4名参选人中只选1人，会作出哪个选择？曾俊华以38.0%支持率居首，林郑以35.3%紧随其后，若计及误差（标准误差少于1.6个百分点），两人支持度几乎不相上下。胡国兴有10.1%支持，叶刘淑仪有7.3%。

香港中大政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，林太的故宫馆争议及竞选期间“甩辘”事件，会增强一群人，例如网民或舆论领袖对她的负面感觉。

不过，蔡子强相信，另一群对政治不太热衷的市民、特别是中下阶层，会以其他角度看事件，例如对故宫馆的焦点不是放在程序公义，而是“起（建馆）与不起”，故相关事件无损这一班人慢慢接受林郑作为特首人选。