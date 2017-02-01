民建联列港特首期望 要准确评估盈余

（联合早报网讯）手握逾百特首选委票的香港民建联昨天公布对下任特首的三大期望，并在政治、管治、经济及民生方面提出四十五项建议，其中提到希望新任特首改变既定的公共理财观念，准确评估盈余，并要守护一国两制，持续反港独。

香港星岛日报报道，民建联本周六至下周五将分别约见四名特首参选人，主席李慧琼称，之后会召开中委会决定如何提名及投票，目前未有决定，她个人暂不会为任何人站台，但有民建联成员已表示会出席林郑月娥二月三日的竞选分享大会。而乡议局的内部会议虽表明倾向支持林郑，但今天仍会与林郑、叶刘淑仪及曾俊华会面。

民建联将于二月四日跟林郑会面，二月六日、七日及十日则分别会与叶刘淑仪、曾俊华及胡国兴交流。主席李慧琼表明，为免外界误会民建联已有倾向，不出席林郑在周五举行的分享大会，同场的蒋丽芸、柯创盛及周浩鼎都表示不会出席，葛佩帆则指仍在考虑中。但周浩鼎透露，林郑方面已接触他，希望他安排落区，到访大屿山。

李慧琼昨日强调，民建联会待四场会面结束后才召开中委会决定如何提名及投票，对民建联中人包括两名副主席张国钧和陈勇加入林郑的竞选办，监委会副主席方和则出任曾俊华的法律顾问，她认为党员冀积极参与特首选举是可以理解的，尊重他们的决定，否认是分散投资。问到中联办有否向他们拉票，李慧琼指跟中联办在不同场合一直有沟通及交换意见，不知道这是否拉票。

民建联向下任特首提出三大期望，包括守护一国两制，持续反港独，推动社会大和解，改善特区与内地、行政与立法及政府与市民的关系；秉持发展为民的理念发展经济，改变既定的公共理财观念，准确评估盈余，善用财政储备，缩窄贫富差距；继续立足香港、背靠祖国、面向世界，做好连接全球的超级联系人。

问到曾俊华过往不时被抨“估错数”，是否不符合民建联期望，李慧琼强调他们过去一直有此批评，非现时才突然提出，她认为整个政府都有责任，所有特首参选人都要回答这问题，重申希望参选人能更好评估财政盈余，运用资源。

民建联又提出下任特首要在适当时候为《基本法》二十三条立法，并在符合《基本法》和人大常委会相关决定下重启政改，力求在2022年落实特首普选。李慧琼认为港独猖獗，下任特首要认真考虑为二十三条立法，即使不立法，也要检视现行法例是否有足够基础反港独。至于重启政改则要有合适土壤，若社会继续撕裂、对立，不接受人大八三一决定，重启政改将非常艰难。

另外，手执二十七票的乡议局今日会分别与林郑月娥、叶刘淑仪及曾俊华会面，乡议局主席刘业强重申，早前的内部会议倾向支持林太，但还要视乎各人的政纲及如何回应乡议局的意见再决定支持何人任特首。工联会则在明日约见林郑月娥及曾俊华。渔农界选委周一已与林郑月娥及叶刘淑仪会面，民建联渔农界议员何俊贤指正谘询六十名选委的意见，若进展顺利，有机会在周四或周五决定提名取向。