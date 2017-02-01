沙巴沉船调查：公司牌照核销，船系租借，超载……

（联合早报网讯）马来西亚沙巴沉船事件调查正在推进。澎湃新闻报道，经调查得知，承接本次出海旅游的马来西亚沙巴当地超自然旅游公司经营许可证正在被注销，而载游客的船只也是向当地另外一家公司租借而来。

马来西亚首相纳吉1月30日下令彻查事件。他通过推特表示：“我严正看待沙巴游船失事，我要的是对此的详细调查，以查明肇事原因。”

据马来西亚《东方日报》报道，警方成立了3个调查队伍，第一队是从导致他人突然死亡角度调查这起船难案，第二队是负责协助照顾受难者的福利，以及第三队是特別委员会，调查此案是否涉及疏忽导致他人死亡的刑事案。

报道引述一名游客家属陆女士称，她的亲人是通过深圳市浪花朵朵旅行社预定这次“自由行”。深圳市浪花朵朵旅行社成立于2013年9月，注册资本200万元，法人代表全美英，是一家集行程顾问、行程规划、私人旅行订制为服务特色的高端境外自由行在线服务提供商，旅行社业务经营许可证尚在有效期内。

深圳市文体旅游局的一名工作人员称，浪花朵朵旅行社在天猫网站上为马来西亚沙巴当地超自然旅游公司代售的旅游产品。

深圳市浪花朵朵国际旅行社一名匿名工作人员称，超自然旅游公司是沙巴当地三大旅行社之一。但在马来西亚沙巴的一位导游表示，超自然旅游公司并非大型旅游社，而是非常普通的一家旅行机构。

报道指出，从马来西亚当地政府部门获得一份企业登记信息显示：超自然旅游公司是私人性质的企业，注册时间是2008年，注册地是沙巴州，营业性质是观光接待。这份企业登记信息表格上显示，这家名为超自然旅游公司的营业资格正被取消（Strinking off in process）。

另外，出事的船也并非超自然旅游公司的船，而是超自然旅游公司向当地另外一家公司租赁而来。

据出租方公司一名叫凯丽的雇员介绍，出事前一天晚上，超自然旅游公司向他们租赁一条双体船。该雇员称，游船租赁在超自然公司是一种经常性的事情，如果游客过多，就会前来租赁。

这条双体船荷载27人。早前，马来西亚海事执法局说，船上共载有31人，其中28人是中国游客。

另据当地媒体《诗华日报》报道称，当天一名名叫李坤（音）的游客因为船上过于拥挤，决定不上船，实际游艇上游客和船员一共30人。

该雇员还向澎湃新闻发来一张游船牌照，牌照显示，有效期为2017年8月。但这张游船牌照并非出事船，该雇员称，出事船牌照或许已经被警方带走。

凯丽介绍，船长和另外一名获救的船员目前被当地警方逮捕协助调查。

据《诗华日报》报道称，船长和另外一名获救的船员涉嫌罪名为疏忽导致他人意外死亡。

来自苏州游客的方丽霞接受《诗华日报》记者采访时称，游船在途中船底穿漏，游客们必须弃船逃生。

凯丽则称，警方透露的消息是游船撞上棕榈树。

《诗华日报》援引首相署部长拿督斯里沙希旦卡欣介绍，当时风高浪急，所有乘客都已穿上救生衣，分批绑在一起等待救援。该报纸还报道称，当游客穿上了救生衣之后发现，大部分救生衣已经失去作用，游船上只有五个救生圈。

据当地海事部门报告，事发海域当日的浪高达3至5米。

出租游船的所属公司雇员凯丽说，她并不清楚超自然旅游公司匹配的救生衣和救生圈数量。

凯丽强调，这次游船沉没事件中没有华人导游，对意外事件的应急反应不够，才是重点。游船上配有烟花信号弹，如果船员在出事第一时间内释放信号弹，环滩岛有很多船，岛上的游船应该都会去营救。

凯丽说，“烟花信号弹是我购买的，我清楚。”

不过可以确定的是，当地旅行社并没有第一时间向当地警方报警。

《诗华时报》报道称，当地警方是在当晚9时50分才接到报告。

据中新社报道称，马来西亚沙巴州警方将就船主和有关旅游公司所使用的丹绒亚路码头是否非法经营载客、为何出事后超过12小时才报案等疑点展开调查。