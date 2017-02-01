专家:春节期间京津冀大型企业排放没明显下降

（联合早报网讯）今天是大年初五，北京有“破五”吃饺子的风俗，是春节期间又一个烟花爆竹燃放高峰。北京市环保监测中心表示，今天夜间冷空气减弱，风力较小，污染扩散条件转差，考虑到烟花爆竹燃放的影响，预计空气质量为重度-严重污染。倡议尽量减少燃放，注意安全。

北京晨报报道，工业企业污染是京津冀及周边地区主要的污染源之一，春节期间，工业企业排放下降了吗？清华大学王书肖教授分析，工业企业是用电大户，分析全社会用电量的变化趋势，可以从宏观上反映各地工业企业的生产情况。去年京津冀鲁豫五省市的全社会用电量数据显示，春节期间用电量下降了30%左右，均呈现先降后升的趋势，在大年初二达到最低，之后开始逐渐回升，表明春节期间工业企业的生产活动总体上大幅减少。

但从用电结构分析，用电量下降主要是中小企业停产的缘故。春节期间，京津冀及周边地区的中小企业大多放假了，生产活动显著降低，排放也随之减少。但很多大型企业，特别是钢铁、有色、石化等需要连续生产的行业不能停，用电量基本没有下降，因近期钢铁、电解铝市场需求旺盛，有些企业可能还在加班加点生产。从2016年的数据看，去年1至2月京津冀钢铁产量在春节前后基本上没有变化。因此，在与日常相同的污染物控制水平下，这些大企业春节期间污染物排放并没有下降多少。

从卫星遥感监测得到的今年1月份的数据来看，河北中南部、河南北部和山东中西部地区的二氧化氮柱浓度仍处于高位，也反映了京津冀及周边地区大型企业的排放没有明显下降。因此春节期间京津冀及周边地区的中小企业生产减少，但大型企业的排放没有显著下降。