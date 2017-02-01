湖北陕西等地雨雪蔓延 长江流域低温持续

（联合早报网讯）昨天（31日），受弱冷空气影响，河南、湖北、江苏等地出现分散性雨雪。今天（2月1日），西南东部到长江中下游一带阴雨将持续。另外，2-4日陕西、河南、山东等地将出现一次雨雪天气。目前正值返程高峰，公众需警惕雨雪造成的道路湿滑或道路结冰，注意交通安全。

中国天气网报道，昨天开始，受弱冷空气影响，江淮、江汉一带普遍出现降水。实况显示，昨天05时至今天05时，从西北地区东部、陕西南部、黄淮一直到长江中下游、华南的部分地区都有雨雪相伴，尤其在河南、湖北北部、安徽北部、江苏中北部一带遭遇了2017年以来的首场降雪。

今天白天，江汉江淮一带的降水将缩减；2-4日，陕西、山西到河南、山东等地的雨雪天气将展开。中央气象台预计，1日08时至2日08时，新疆伊犁河谷、西藏东部、甘肃东南部、陕西南部、湖北西部等地的部分地区有小雪或雨夹雪；西南地区东部、云南南部和东部、江南西北部、广西西部、海南岛东部、台湾东部等地有小雨或阵雨。

2～4日，西北地区东部、华北西南部、江汉中北部、黄淮等地自西向东有雨夹雪或小雪，江淮及其以南大部地区有小雨，局地中到大雨。

明天，雨雪分界线将位于苏皖北部、河南南部、湖北西北部一带，较今日有所北移。其中陕西东部、山西、河南西北部以及山东中北部部分地区都将飘落纯雪，荣乌、青银、青兰、连霍、二广、包茂等高速公路部分路段都可能会受到降雪影响。明天正值假期最后一天，雨雪天气将给返程高峰添堵，容易造成道路湿滑甚至结冰，公众返程时需注意路况，安排好出行时间。

未来三天，长江流域由于阴雨雪天气频繁，气温难有起色，最高气温仍只有5℃上下，公众外出仍需做好保暖工作。2月3日前后，随着立春节气的抵达，上述区域气温才将出现明显反弹。

与此同时，由于新一股冷空气实力偏弱，北方气温波动幅度不大。因此，未来五天，北方气温虽小幅波动，但升温为主。尤其在西北多地持续升暖，最高气温将重新回升到10℃以上，将比常年同期偏高6-8℃。