中国老兵被困印度50年 中国大使馆:定能圆满解决

（联合早报网讯）BBC昨日一篇题为《中印战争老兵被困印度50年 盼回国与家人团聚》的报道热传网络，报道称，1963年中印战争停火数个星期后，一位隶属中国解放军的测绘兵意外地闯进了印度境内被抓，之后再没法离开印度。这位老兵流落印度50多年，依然无减他的思乡之情。BBC印度记者找到了这位流落印度的中国士兵，并对他进行了采访。

环球网报道，2月1日，中国驻印度大使馆领事部主任赵军对此回应称：中国驻印度大使馆知悉此事，并一直就此同王先生本人及其亲属、同印度有关部门保持密切接触。他相信“此事一定能够获得圆满解决”。

据BBC报道，这位名为王琪(音)的老人现在居住在距离印度中部那格浦尔市5个多小时车程的一个村落。在BBC记者的帮助之下，这位老人与位于陕西咸阳的哥哥进行了视频通话。

BBC报道称，王琪在陕西省出生，家有四位兄弟两位姐妹。1960年修读完测绘之后入伍，参加解放军。王琪说，1963年1月他在中印边境“误入”了印度领土之后就被抓。“当天我离开军营散步之后迷了路，又倦又饿。一辆红十字会的车经过，我便上前请他们帮忙，不料他们把我送到印度军方去。”

接下来的七年王琪在不同监牢度过，直至1969年当地法院下令要释放他为止。之后印度当局把他带到中央邦一个偏远的村落。从此以后，他再没有离开过印度。重获自由以后，王琪到面粉厂工作。1975年，王琪跟一位名叫苏世拉的印度女子结婚。但是印度政府仍然没有向他发出任何正式身份证明文件，因为当局到今天仍不能确定王琪是否战俘。

据BBC的报道，王琪多年来一直给家乡写信，可是到了20世纪80年代他才收到家人的回信，交换了家人的近照。而在2002年，他到达印度40多年之后，他第一次跟母亲通电话。BBC在报道中还披露称，王琪在当地中国大使馆一位职员的帮忙下，成功在2013年申请了护照。 一位王琪现居村落的高级官员对BBC记者承认，处理王琪的个案时有“不足之处”，政府内部也“没大兴趣”改善王琪面对的困境。他表示当局认为王琪的个案没有甚么可疑之处，如果他想回中国会尽量协助他。

BBC在报道中提出王琪能否回乡仍然是一个疑问。而另一个问题是，如果他成功回到了陕西老家，他还会返回印度吗？

2月1日，中国驻印度大使馆领事部主任赵军就媒体对中国老兵王琪(媒体报道为王琦)有关报道事回应称：我注意到近日媒体对王琪先生的有关报道。中国驻印度大使馆知悉此事，并一直就此同王先生本人及其亲属、同印度有关部门保持密切接触。我们非常同情他的遭遇，一直以来提供了相关帮助。我相信在中印双方共同努力下，在尊重当事人本人意愿的前提下，此事一定能够获得圆满解决。