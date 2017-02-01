港龙空姐衣柜藏尸案疑凶深圳落网 料今移交港警

（联合早报网讯）26岁港龙空姐陈曼仪尸藏衣柜命案，疑凶潜逃3年后于去年在深圳亲友家中落网，预料深圳警方今天内会将疑凶移交香港警方。

香港星岛日报网报道，疑凶姓莫，现年28岁，人称“阿贤”，洋名Oscar，曾任职地产经纪，先后在元朗及尖沙嘴分行工作。女死者为26岁港龙空姐陈曼仪，洋名Arbe，与父母及两妹居住荃威花园一单位。

案情透露，陈女与莫2012年底在中环兰桂坊消遣时认识，旋即共沐爱河，半年后，莫离职无所事事，依靠向陈女借钱维持生活，终因不断苛索而分手。2013年9月初，陈女在荃湾及屯门的酒店向莫追债，遭殴打恐吓，莫被判守行为。

其后，陈曼仪展开新恋情，但莫仍死缠不休，令她甚为困扰，曾向好友哭诉：“前男友想杀死我！”同年12月4日，莫到陈家箍煲不遂，涉嫌扼颈杀死她，之后筹钱潜逃。

4日后凌晨，陈妹揭发胞姊被藏尸衣柜，警方列凶杀案，查悉莫已于揭发案件前一天潜逃内地，遂悬红30万元及发相通缉，同时透过中港警方通报机制，要求内地公安协助。据深圳警方消息称，莫非常狡猾，虽然曾寄住亲友家，但为逃避内地警方追捕，不断流窜与警“捉迷藏”，并打散工过活，3年来一直逍遥法外。最近，莫返回深圳打工，生活无忧，疑生性风流，不停结交异性，终被当地人认出，本月初向香港警方举报。

深圳公安接获港警通知，日前掩至莫的工作地点将他拘捕。据悉，本港警方已安排人员前往深圳，一旦核实疑凶身份，即跟进办理移交手续，相信日内可押解疑凶返港，接受进一步调查和受审。香港警方发言人表示，香港警方就该宗凶杀案，与内地公安紧密合作，会继续跟进案件的相关事宜。