百家中国公司纽约时代广场登广告 向特朗普表达节日祝福

（联合早报网讯）特朗普上任不到两周已深陷批评的漩涡。不过，香港《南华早报》31日报道，100家中国公司近日却发出友好信号，抓住春节的机会向这位曾宣称要对从中国进口的商品征收高关税的领导人展示善意。

观察者网引述该报道指，一个由100家中国公司联合赞助的大型广告牌在纽约时代广场闪亮登场，用中英文向特朗普总统和美国人民表达农历新年的节日祝福。

这个广告活动是由一个名为“华商韬略”的中国媒体平台发起的，该平台重点关注中国商界，并与政府下属的各种媒体合作。去年，这家平台还组织了一个类似的假日广告活动。

时代广场和特朗普大厦的所在的第五大道只有一箭之遥。在特朗普就职搬到白宫之后，他的妻子和最小的儿子仍然住在那里。

赞助今年广告活动的公司包括，国有控股房地产巨头绿地集团、蒙牛乳业、家电制造商格朗仕和空调制造商奥克斯等等。

据悉，其中多家企业都在美国拥有规模相当的投资或业务。如，绿地集团在美国洛杉矶拥有总投资超过90亿人民币的洛杉矶绿地中心，在纽约拥有总投资超过330亿人民币的纽约20年来最大规模房地产单体项目——纽约大西洋广场；格兰仕、安凯客车、史丹利等企业早已将自己的品牌和产品打入美国市场；猎豹移动推出直播产品Live.me 风靡美国市场；即便是完全以国内市场为主的企业，包括ofo共享单车这样的新兴企业也已赢得美国资本的支持与合作。

同时，虽然特朗普由房地产大亨转型为政客，但长期以来他也寻求在中国打响品牌。在美国，他也和中国公司有商业往来，中国工商银行就是特朗普大厦最大的租户。

但是，特朗普曾经抨击中国为货币操纵国，在竞选期间曾誓言对所有从中国进口的商品征收45%的关税。许多观察人士以及中国的商界领袖曾警告说，中美的贸易摩擦是不可避免的。还有人担心，世界上最大的两个经济体之间的贸易战争可能即将到来。