环保部：春节期间空气污染受烟花爆竹燃放影响大

（联合早报网讯）2月1日，中国国家环境保护部发布《2013年至2017年春节期间烟花爆竹燃放对城市空气质量影响分析》，数据显示，全国范围内京津冀及周边地区空气质量受烟花爆竹集中燃放影响较大，北京、天津、石家庄等城市除夕夜间PM2.5浓度快速上升，峰值浓度较18时分别增高8.7倍、6.3倍和4.4倍。北京和石家庄的PM2.5浓度分别接近700和600。而上海、南京、杭州、太原等实施禁放限放措施的城市在除夕夜间PM2.5浓度均未出现明显上升现象，和本地未禁限放的年度相比大幅下降。

据环球网报道，1月27日，即中国农历除夕，当天18时，在环保部监测的338个地级及以上城市中仅有19个城市空气质量为重度及以上污染。之后，随着烟花爆竹燃放量的快速增加，全国多个城市的空气质量迅速变差，到28日即初一凌晨2时，338个城市中183个城市达到重度及以上污染，其中严重污染城市达到105个。

在环保部发布的信息中，环球时报记者发现，全国城市PM2.5每小时的浓度在除夕夜20时开始迅速攀升,至初一凌晨2时达到顶峰，之后一直在高位徘徊，直到下午17时才明显回落。记者还发现空气质量指数尤以中西部城市表现最差，东部沿海不少城市在污染最严重的初一凌晨2时仍然维持着空气质量指数为良的状态。

从环保部公布的历年数据走势图上，记者发现，北京空气PM2.5每小时浓度在初一凌晨几乎又蹿升到了近五年的历史最高。但这一状况在达到顶峰之后迅速回落，初二初三大部分时间的PM2.5的浓度又大幅下跌并一直维持在近五年的最低位。天津和石家庄也出现类似的现象。

上海、南京、杭州等禁放城市在除夕18时至初一6时，PM2.5平均浓度分别为17、44、39和115，同比下降明显。