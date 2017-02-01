中国铁路春运已发送旅客超过1.5亿人次

（联合早报网讯）记者从中国铁路总公司获悉，1月31日（正月初四）春运第19天，全国铁路累计发送旅客15600.3万人次，同比增长14.4%，运输安全平稳有序。2月1日（正月初五），全国铁路预计发送旅客970万人次，同比增长9%。
据新华社报道，1月31日，全国铁路发送旅客866.4万人次，同比增长9.5％。武汉铁路局发送旅客58.4万人次，同比增长1.2％；上海铁路局发送旅客145.8万人次，同比增长8.8％；南昌铁路局发送旅客66.3万人次，同比增长9.5％；广铁集团发送旅客120万人次，同比增长9.7％；成都铁路局发送旅客83.3万人次，同比增长7.6％；呼和浩特铁路局单日发送旅客突破10万人次，较前几日增幅达30%左右。
1月31日，全国铁路发售车票928.1万张，其中互联网发售651.9万张（含手机售票497.5万张），占发售量的70.2%。2月1日，全国铁路预计加开旅客列车626列，其中跨铁路局中长途旅客列车284列，铁路局管内旅客列车342列。
此外，铁路部门充分利用节日期间大力开展设备设施质量检查维护工作，全力迎战节后客流高峰。1月27日至1月30日，累计巡查线路5.8万公里、检查道口5004处、接触网除冰1589处、整修机车4732台、动车组7233组（次）、客车8.2万辆（次）。