美媒：中国2030年将拥有10万吨超级航母

（联合早报网讯）在中国大陆的辽宁号航空母舰完成远海训练后，美国媒体不断就中国未来海军力量做出评估，分析认为中国在2030年将可能拥有10万吨级的超级航母，成为继美国之后第二个拥有超级航母的国家。

据中时电子报报道，大陆辽宁舰最近展开了包括环绕台湾的训练任务后，已返回基地，但美媒对于辽宁舰远海训练的政治与军事目的仍持续高度关注。美联社的分析认为，尽管辽宁舰的定位是一艘“试验和训练平台”，但其远海训练足以显示中国军事力量已进一步成熟和壮大。更重要的是，辽宁舰编队的使用经验为中国未来完全依靠国产技术发展更新型的航母打下了坚实基础。

美国《大众科学》（Popular Science）杂志网站更是非常详细地对中国2030年拥有航母的性能做出了预测说，辽宁舰属于 001 型航母，正在大连建造的则是 001A 型航母；而到了2030年，中国的航母将发展到003型。

报道认为，003型航母将使用核动力，排水量高达9万-10万吨，跨入所谓“超级航母”的行列——目前，全世界拥有超级航母的只有美国。

陆媒引述大陆军事专家王强的分析说，近年中国在航空母舰上投入资源极大，进步速度亦受瞩目。目前首艘001型国产航空母舰即将下水，可见其航母建造已经通过了技术瓶颈。辽宁舰可以西出太平洋，证明了航母操作与使用上已克服技术障碍。

王强说，10万吨级的航母对于中国这种大国并不大，中国海域辽阔，必须拥有足够的国防实力。何况许多周边的船只建造技术也已经成熟，十万吨舰艇服役只是个时间问题。