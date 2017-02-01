郝龙斌批蔡政府年金改革“六输”

（联合早报网讯）中国国民党副主席郝龙斌今天（1日）表示，蔡英文政府提出年金改革版本不公不义，是一个军、公、教、劳、企及政府当局皆输的“六输”版本。他建议国民党召开年金改革民间大会会议，包括他本人在内的五位国民党主席参选人，也应一起参与。

综合台湾媒体报道，蔡政府力推年金改革，此前召开大会会议后，行政部门最快3月将年改相关版本送入立法院。

对此，已表态角逐下一届国民党主席的郝龙斌今天在面簿发文指出，现在蔡政府提出了一个军公教劳企及政府当局皆输的“六输”版本，不公不义地在制造问题。

他认为，年金制度是为了照顾“世世代代、各行各业”，而非委屈、羞辱哪个世代、哪个业别，没有人反对改革，但要的是一个“能解决问题”的改革。他因此建议国民党中央，可以召开民间年金改革大会会议，搜集沉默的大多数人的声音，来研拟对应版本。

郝龙斌表示，关于年金改革议题，国民党有智库、有许多优秀卸任政务官、有专业的学者专家、有立法院党团、有深入基层的县市议员，相信国民党只要有行动，就能够提出一个相较优于蔡政府的版本。

他提醒说，3月份蔡政府就要把“六输”的年金改革版本送到立法院，国民党研拟对应版本的工作已刻不容缓。年金改革工程既困难又专业，而现在有意参选国民党主席的五位参选人，都有丰富多元的经历，而且刚好也分别具有军公教劳企等背景，大家应该愿意一起来参与国民党召开的民间年改大会会议。

郝龙斌还强调，社会不欠缺反对的力量、批评的声音，但欠缺的是能把事情做好的力量，所以国民党不能只是“反对党”，应该要成为一个“能把事情变好”的在野党，才能超越民进党，让民众信任。