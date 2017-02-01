南水进京已超20亿立方米 七成供给自来水厂

（联合早报网讯）北京市南水北调办公室今天（1日）通报的最新数据显示，目前南水北调进京已安全调水突破20亿立方米，其中近七成供给自来水厂，北京直接受益人口超过1100万。

据中新社报道，南水北调中线一期工程自2014年底正式通水，来自丹江口水库的江水历经1276公里的跋涉奔涌进入北京，旨在解决中国北方地区水资源短缺的问题。

北京市南水北调办公室今天通报称，截至当日，南水北调中线一期工程通水进京水量突破20亿立方米。目前，南水北调日均入京水量105万立方米，其中自来水厂日均取水93万立方米。

北京市南水北调办公室表示，北京按照“喝、存、补”的工作要求合理分配来水。其中，水厂累计取水13.69亿立方米，占入京累计水量的68%；密云、怀柔、十三陵、大宁等水库累计存水约2.84亿立方米；向地下水源地试验回补及城市河湖补水共3.47亿立方米。

南水进京后，通过向北京中心城区河湖补充清水，与现有的再生水联合调度，增强了水体的稀释自净能力，扩大了水系循环范围，使得城区水环境质量明显改善。

此外，南水北调工程沿线还预留了接口，可实现与北京市水利基础设施、五大水系的连通，充分发挥南水北调工程效益，扩大外调水供水范围、回补地下水，为城市河湖及沿线河流生态恢复提供条件。