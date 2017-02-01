朝鲜力推旅游产品吸引中国游客

（联合早报网讯）在国际社会加大对朝制裁力度的情况下，朝鲜试图通过促进旅游业发展吸引中国游客，摆脱外汇短缺困境。北京一消息人士今天（1日）表示，朝鲜日前纷纷推出针对中国游客的旅游产品，积极吸引中国游客来朝旅游。

韩联社引述该名人士报道，目前朝鲜的外汇收入因国际社会各种制裁急剧减少，因此旅游业已成为朝鲜创汇的突破口。对中国人来说，朝鲜可谓是一片“未知之地”，因此赴朝旅游在今后一段时间内有望继续受到中国人喜爱。

去年朝鲜在中国推出的旅游产品和服务较2015年翻了一番，对中国人提供的旅游产品中还包括在社会主义国家罕见的服务，如乘飞机、马拉松、骑自行车、骑马、滑雪等。

朝鲜从去年4月起推出针对中国游客的新政，经由中国丹东的中国游客只需一次申请签证就可游览朝鲜全境。据朝鲜旅游总局消息，新政出炉后赴朝中国游客剧增，截至去年8月底，经由丹东赴朝的中国游客达65万人次，在赴朝旅游的中国游客总数中占据85%。

去年7月，朝鲜还正式开通中国游客赴朝鲜“登岸游”，中国游客无需办理护照，持身份证件即可从新义州过境朝鲜，一览当地风光。行业人士指出，这些“免签旅游产品”受到中国游客热烈欢迎，因此产品推出后至11月底，访问新义州的中国游客达2余万人次。

朝鲜还积极开通朝鲜至中国的航线，吸引更多中国游客光顾。去年5月底，朝鲜平壤至中国青岛包机航线开通，该班机的观光行程为四天三夜。去年7月底，平壤至太原的航线正式开通，利用该包机的中国游客可有机会享受平壤五日游。

数据显示，联合国安理会去年3月实施对朝制裁措施后，朝鲜遭受的外汇收入损失达2亿美元左右，这相当于2015年朝鲜出口总额（27亿美元）的7.4%，对朝鲜经济带来不少打击。