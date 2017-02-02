朋友圈热传"黄鼠狼给鸡拜年"图 专家称实为伶鼬

（联合早报网讯）鸡年第一天，不少中国网友就被一只黄背白肚、一脸无辜的动物刷了屏，图片还配有“拜年”的文字。这是喜欢恶搞的网友借此与好友调侃，“不安好心”地送上祝福的一种方式。但有动物专家指出，被大家疯狂转发的这张图片中的主角并非黄鼠狼，而是“无辜躺枪”的伶鼬。

据北京晨报报道，“终于等到鸡年了，哈哈哈。”近日，一张“黄鼠狼”拜年的图片在朋友圈中被大量转发，脑洞大开的网友借此互相恶搞调侃拜年，好不热闹。北京晨报记者看到，图中的动物身体瘦长，背部棕黄色，白肚皮，两眼溜圆。一些网友还给图片配上了文字——“给大家拜年了！转发这只黄鼠狼！鸡年的所有运气都是你的！”

不过，中国科学院动物研究所博士、国家动物博物馆科普策划人张劲硕看后哭笑不得。“大家不要再转这张照片了！这个不是黄鼠狼，图片拍摄于英国，是伶鼬（Mustela nivalis），虽然中国也有，但并不是真正的黄鼠狼。黄鼠狼指的是黄鼬（Mustela sibirica）。”张劲硕还贴出了“真”黄鼠狼的图片。他介绍说，热传图片中的伶鼬，实际只有手掌那么大。“黄鼬体型比伶鼬更大，最明显的区别是黄鼬的背腹部均为黄色，面部发黑。”

此外，对于“黄鼠狼给鸡拜年——不安好心”这句谚语，张劲硕也指出，“其实黄鼠狼抓鸡并不是其正常行为，因为鼬类的主要食物是啮齿类动物，也就是老鼠。之所以有这句老话，是因为闯入人类生活环境中的黄鼬，找不到足够的食物，才有可能袭击家禽。”如此说来，“黄鼠狼偷鸡”实属无奈之举。