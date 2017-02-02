新春访港内地客回升　自由行劲增6.6%

（联合早报网讯）农历新年访港旅客数目上升。香港入境处最新统计，由农历年三十至正月年初四，整体访港旅客人次按年升百分之2.6，有76万人次；当中内地客有61万9000人次，按年增百分之3.6，主要是自由行增长带动。业界指，去年农历新年发生旺角骚乱，客量急跌，今年新年有见轻微升幅，期望升势可延续。

据星岛日报报道，去年第四季访港旅客量已回稳，旅游业界仍不敢太乐观。农历新年假期刚结束，访港旅客仍保持增长，入境处统计数字显示，年三十（1月27日）至年初四（1月31日）的访港旅客共有76万1000人次，按年升百分之2.6。当中海外旅客有14万2000人次，按年跌百分之1.1。

不过，内地客有升幅，共61万9000人次，按年升百分之3.6；其中自由行升幅较团体客多，前者按年升百分之6.6，有36万人次，而包括L签的团体客有12万人次，按年微升百分之1.3，而其他过境及商务签证内地客有13万人次，按年就跌百分之2.5。

在内地客支撑下，尤其是自由行带动今年农历新年客量升势，但旅游界立法会议员姚思荣指出，今年新春客量升幅仍较预期差。他说，因为去年年初一和初二发生旺角骚乱后，去年年初一至初六的客量按年跌一成二，其后整个2月的内地客更按年急跌两成，按去年2月基数回落，今年农历新年截至初四的内地客只升百分之3.6，只是中规中矩，“不过至少保持住升幅，都是好事，希望可以延续下去”。

旅游业议会总干事董耀中表示，农历新年期间每日内地团不足100团，但他相信去年农历新年旺角骚乱只是个别事件，相信旅客已重拾信心。

酒店业主联会总干事李汉城就指出，今年年初二至初四入住率稍为回升，部分酒店旺日达九成，但随即回落，估计年初一至年初七的入住率平均只有八成三至八成四，而酒店房租更平均按年跌一成，“市况始终不太理想，好多内地客新年长假期去海外旅客，所以本港酒店在新年表现只是不过不失。”

姚思荣补充，香港今年仍有其他大型盛事活动吸引旅客，但视乎3月特首选举情况，以及人民币值和酒店房租等因素，对旅游业都有影响。