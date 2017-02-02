台学者：“美国制造”给中国大陆提供崛起的机会

（联合早报网讯）美国新任总统特朗普高喊“美国优先”、“美国制造”，就职后动作不断，签署总统令正式退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），大搞保护主义。东海大学政治学系暨通识教育中心合聘教授潘兆民对此表示，“美国制造”决不能只靠美国市场，把制造业关在美国，反而是让中国大陆掌握世界市场，是给中国崛起、提供中国伟大的机会。

据《中评网》报道，潘兆民教授指出，目前，中国大陆已经占有全世界GDP的15%，全球第二大经济体。虽然美国指责中国大陆卖太多货品到美国，但是中国也是美国第三大的输出市场，如果特朗普试图用提高关税的方式，惩罚中国大陆，也会惩罚到美国本身，因为很多中国制造的商品，在美国中下阶层有很多爱用支持者，如果商品价格上扬，美国人是承担不起，也会打消特朗普的扩大内需政策，更会让美国贫富差距变大，会让社会更不稳定，所以美国对中国产品采取的关税障碍，最后可能会惩罚到美国自己。

针对假如特朗普力推的“美国制造”成功，美国是否能继续维持世界经济的霸权？潘兆民分析，“美国制造”反而是给中国伟大的机会，因为特朗普透过“提高外国货物关税”跟国内降税策略，重新带动美国制造业。但是美国制造的成本，绝对会影响最末端的售价，而且美国制造的产品也是要外销。面对贸易战争下，结果得利的是物美价廉的中国制造，让大陆掌握世界市场，给中国崛起提供机会。