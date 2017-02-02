完成年金改革修法时程 蓝绿态度不一

（联合早报网讯）国民党立委赖士葆针对本会期完成年金改革修法表示，事缓则圆，政府应多听民间声音，这会期要过很辛苦。绿委罗致政则认为，这会期非成功不可，下会期是预算会期。

据联合新闻网报道，台湾立法院第9届第3会期今、明两天是报到日， 针对年金改革修法草案将在3月送进立法院，赖士葆今天上午在立法院完成报到后受访表示，呼吁蔡政府别让军公教成为社会撕裂的导火线。事缓则圆，多听民间的声音。

赖士葆指出，国民党副主席郝龙斌所提召开民间国是会议是很好的看法，可让更多人参与讨论，建议郝龙斌可自己举办搭建平台，年金改革修法草案送进立院，最快也要到4、5月才会审，时间上来得及。

对于外传总统蔡英文希望立法院能在本会期完成年金改革修法，赖士葆指出，这会期要过很辛苦，且本会期完成与下会期完成，实施时间都是明年，蔡总统可能事先喊话订目标，心中所想的应该是7、8月的临时会。

民进党立委罗致政表示，这会期最重要就是年金改革，“这会期非成功不可”，相信很快地行政部门会把法案提出来交到立法院审议，立法院也会深入、全面检讨，希望在这会期能完成年金改革法律修正。

对于国民党立委说年金改革这会期、下会期通过都一样，罗致政表示，宪法规定这会期是法案会期，下会期是预算会期，要先把这会期的重点放清楚；而年金改革涉及法案很多，盼能专心审理，让法案有比较大的、具体的成果。