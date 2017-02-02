特朗普“台湾牌”又有新招？学者：台美短多长空

（联合早报网讯）美国总统特朗普上任前就猛打“台湾牌”、狠踩“一中政策”，看似力挺台湾，其实只是为美国争取商业利益空间。政大国际关系研究中心研究员刘复国提醒，短期内美中、两岸关系冷冻，然一旦美中磨合取得互信后，难保美方不会在台湾议题上让步，台美关系恐是短多长空。

据中时电子报报道，刘复国接受香港中评社访问表示，特朗普恐怕会依循前总统里根的脚步。里根在选前力挺台湾，但选后签署对台湾不利的八一七公报。

刘复国认为，现在两岸之间已经没有互信，若是特朗普又有突发奇想的台湾牌，像是让台美热线成为惯例等等，可能让美中与两岸关系更冷冻。

但当美中两国未来互动磨合一段时间，回到美中可以信赖互动的模式后，不能排除特朗普签署比公报等级更高，同时对台湾不利的文件。套用股市的说法，现在美台关系可以说为短多长空，短期有利长期恐不利。

过去美中台三角关系，在陈水扁执政时期，当时中国大陆透过美国修理台湾，形成美中共管台海的局势，美中双方同时把台独力量压制住。

刘复国分析，现在特朗普要改变一中框架，等于是美国都想要改变美中台三角关系，遇到敏感的一中原则中国大陆必然出手，美中一对上手，台湾是不太可能把美中双方架开，脱离三角关系的框架。