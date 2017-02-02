深圳今年首月楼市成交量价齐跌 房地产调控成效明显

（联合早报网讯）昨天，深圳市规划国土委公布的1月份楼市成交数据显示，今年首月，全市一手住宅成交环比下跌超过两成，房价则保持稳中有降，楼市调控效果明显。业内人士分析，在一系列楼市调控政策的影响下，深圳房地产市场进一步趋于理性和平稳。

据深圳特区报报道，统计数据显示，1月份，受春节因素的影响，全市一手住宅成交量下滑明显，共成交1652套，环比下降23.6%；房价继续回落，成交均价54931元/平方米，环比下降0.03%。

从区域成交情况看，龙岗仍是成交的主力区域，上月共成交1124套，占全市总成交量近7成，成交均价为32371元/平方米；宝安区成交330套，成交均价为56177元/平方米；南山区成交174套，受豪宅成交量增多的影响，成交均价突破11万元/平方米。

从成交结构来看，刚需和首套置业比例大幅提高，投资行为得到进一步抑制。上月，90平方米以下中小户型成交量为1172套，占总成交量的71%，房地产消费进一步趋于理性和合理。

至于新年楼市的表现和接下来的走势，市房地产研究中心主任王锋认为，自去年10月4日深圳市政府出台“深八条”楼市调控以来，深圳房地产市场“量调价跌”，刚性需求继续稳定，消费结构进一步合理，房价上涨得到有效抑制。今年，根据中央经济工作会议精神，深圳仍将继续落实地方政府主体责任，抑制房地产泡沫，防止市场大起大落，房地产调控将进一步深化。

深圳中原地产市场研究中心人士分析，日前，市规划国土委发布关于《商品住房和商务公寓预现售价格管理操作细则》的公告，显示了深圳调控楼市的明确态度。今后，深圳开发商预售、现售价格将更为透明，未来深圳楼市调控政策依然趋严，房地产市场将会更加稳定健康地发展。