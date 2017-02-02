春节北京庙会两摊位肉串疑似掺假：羊肉串含有非羊源性成分

（联合早报网讯）央视记者获悉，今年春节期间，在北京朝阳公园国际风情节庙会和房山韩村河大集上销售肉串的两家商户，因为肉串疑似掺假，被责令暂停经营。北京市食药监局今天上午通报说，如果最终确认企业存在违法行为，除了给予严厉处罚外，明年，这两家餐饮企业将被禁入全市各大庙会。

据中国央视报道，正月初一各大庙会一开园，食药监部门即对庙会销售的羊肉串类食品进行了首次抽检，共采样50个。采样地点除了市民熟悉的十大庙会外，房山、延庆等区农村大集、庙会销售的羊肉串也纳入了采样范围。根据市食品安全监控和风险评估中心的检测结果，全部样本均未检出瘦肉精以及违规使用抗生素等问题。但北京市柔石顺达快餐有限责任公司在房山韩村河大集摊位、北京金钰秋缘餐厅在朝阳公园国际风情节庙会摊位销售的羊肉串，疑似含有非羊源性成分。

房山区、朝阳区食药监局当即责令两摊位暂停庙会经营，对其立案调查，追溯核查进货来源和加工渠道、加工方式。市食药监局食品市场处处长李江表示，如果确认了企业存在违法行为，除了给予严厉处罚外，还会将情况通报各庙会主办单位，明年，两家餐饮企业在全市各大庙会都将不再具备经营准入资格。

此外，西城区食药监局在对厂甸庙会检查时，发现一标称“土耳其烤肉”的摊位未标示烤肉所用原料，且从现场看其烤肉肉品也难以辨认。经询问，摊主称其烤肉原料为鸭肉。庙会主办方当即督促其经营者北京市华冠景怡农业生态园将标牌更换为“烤鸭肉”。

记者了解到，今年春节期间，全市食药监部门在各大庙会共驻场快速检测240个样本，涉及果脯蜜饯中二氧化硫、肉制品中瘦肉精、食用油中酸价等常规指标，未见不合格产品。共规范纠正各大庙会食品标识近百件，

“炸松肉”、“长沙大香肠”、“小丸子”、“九门烤肉”等各类肉品原料均予以加注。东城区食药局针对庙会现场制作的工艺品糖画，要求主办方加注了“工艺品请勿食用”的提示语。

正月初五全市大部分庙会迎来闭市，全市食药监部门对各大庙会销售的食品进行了第二次采样，共61个样本，除羊肉串外，也包括牛肉鸡肉等各类肉品。李江表示，“庙会结束后一样可以对有问题的商户进行处理，如果商户追溯不到，庙会主办方就要承担相应的连带责任，同时还会将这些商户纳入黑名单，作为明年庙会不予招商准入的依据。”