台高铁亲友团试乘机捷：上下坡平稳

（联合早报网讯）桃园机场机捷今开放团体试乘，民众试乘体验如何呢？记者在A1台北车站街访试乘完民众，民众大多表示试乘体验非常舒适，但也有民众说，行程走马看花，较无法完整体验。

据联合新闻网报道，一名9:30从台北车站出发的高铁亲友团成员表示，试乘体验就如同台北捷运一样平稳，原本预期爬坡跟下坡车行可能会不稳，但没想到她起身走动体验，也相当平稳。

但另一名成员说，由于出发行程是从台北车站出发，搭直达车到达机场二航厦，到达二航厦后，仅开放走地下街，并不开放到上一层的出境大厅，就直接换搭普通车回台北，沿途并未再多到其他站走动，行程有点走马看花，所以顶多体验行车是否平稳。

还有一名成员翁先生表示，坐机捷直达车，比站站停的普通车更舒适。

另一团前高铁局局长朱旭亲友团也被邀请，其中一名成员说，A1台北车站设计分三层设计，转乘捷运、台铁等资讯清楚，民众可一目了然。

另一名成员说，她曾走过苏黎世、上海虹桥机场的对外捷运动线，跟机捷相比，无论是桃园机场二航厦到机捷第二航厦A12站，还有台北车站A1站到台铁及捷运等，相对动线短得多、出入更便利。

机捷今天起试营运1个月，采免费搭乘，今到15日为团体试乘，桃捷会发送邀请函，采行程管制；16日至3月1日开放民众自由试乘，全线21站开放现场排队，抽取每日限量2万份试乘号码牌，分别于7点40分、9点40分、11点40分及13点40分发放。3月2日通车，第一个月票价5折优惠。