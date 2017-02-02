联合国：去年中国吸引外资居全球第三 逆势增长

（联合早报网讯）总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）1日发布报告说，2016年在全球特别是亚洲地区外国直接投资（FDI）流入量大幅下滑情况下，中国吸引外资较2015年增加2.3%，达1390亿美元，位居全球第三位。

据新华网报道，报告显示，受全球经济增长疲软以及世界贸易增长乏力等因素影响，2016年全球FDI流量下降13%，至1.52万亿美元。

去年，流入发达经济体的FDI总量从2015年的历史高位下降了9%，至8720亿美元；而经济增长放缓和大宗商品价格下跌则对流入发展中经济体的FDI造成较大影响，发展中经济体FDI流入量总体减少了20%，至6000亿美元。

报告显示，2016年，美国仍是全球最大FDI接受国，流入量约为3850亿美元；英国则从2015年的第12位上升至第2位，吸收外资达1790亿美元。

贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，2016年中国外资流入量除创下历史新高外，所利用的外资结构也继续优化，质量提高。外资持续向资本和技术密集型产业以及高附加值领域倾斜，并继续从劳动密集型产业转移出去。

报告预测，2017年全球FDI有望出现反弹，预计增长10%左右。但贸发会议警告，目前全球政治领域的一些新动向，如英国退出欧盟，美国新一届政府宣布将重新谈判北美自由贸易协定、退出跨太平洋伙伴关系协定，以及欧洲主要国家即将举行大选等，都可能加剧未来FDI流动的不确定性。

詹晓宁同时预测，2017年中国仍将是全球对外资最具吸引力的目的地之一，中国吸引外资也将继续保持高水平。他表示，今年中国经济增速将继续在全球处于较高水平，产业结构也将持续升级，市场导向型外国投资有望保持增长。同时，随着中国外资管理体制改革不断深化，中国对外资开放的领域将进一步拓宽，这都将为外资流入注入新动力。