成都机场吞吐量破历史记录

（联合早报网讯）中国四川成都双流国际机场消息，该机场继昨日迎来春节假期返程客流最高峰后，今天(2日)吞吐量再度攀升，预计全天旅客吞吐量将在15.2万人次以上，打破成都机场单日吞吐量历史记录。

据中新网报道，今日成都机场安排的962个航班全是正常起降航班，在没有其它机场航班备降本场的情况下，创下单日正常航班的历史最高记录。同时，成都机场今日旅客出港人数也将创下历史新高，预计将达7.6万人次以上，根据目前进出港人数基本持平的状况，今日全天成都机场旅客吞吐量将在15.2万人次以上。

国际(地区)航线方面，成都机场今日共安排116个，其中出港59个，进港57个，是今年春运以来最多的一天，标志着国际(地区)航线也迎来了旅客集中返程时段。今日预计进出境旅客在1.9万人次左右，为今年春运以来的最高值。

据统计，自1月13日春运启动以来，成都机场截至今日共安全保障航班起降达19610架次，平均每天934架次，比去年同期共增加1431个航班，同比增长7.9%；安全运送出港旅客达143.2万人次，平均每天6.8万多人次，同比增加15.8万人次，增长12.4%，旅客出行人数超过春运前预期，创历年春运同期新高。