日警方逮捕涉非法入境中国男子 或曾参与抢劫杀人案

（联合早报网讯）东京警视厅日前以涉嫌违反《出入境管理及难民认定法》(非法入境等)为由逮捕的家住兵库县姫路市的中国籍男子(38岁、职业不详)，供述曾参与2001年8月份东京一家俱乐部的杀人、抢劫案。

据共同社报道，此案中可能有五名中国籍男子涉案。其中三人被中国有关部门扣押，中国法院作出了死刑等判决。而被日本逮捕的中国男子是剩余两人之一。另一人的行踪也正在追查中。

此案发生于2001年8月16日凌晨2点10分左右，地点是新宿区歌舞伎町二丁目的“维纳斯俱乐部”。疑为中国人的五名男子闯入店内，用利器刺入店长伊藤隆三郎(当时59岁)胸口等致其死亡，并用胶带绑住顾客等人的手脚，抢走营业钱款等逃跑。

据办案人员介绍，因出现中国籍男子等涉案的嫌疑，警视厅通过国际刑警组织(ICPO)向中方寻求提供信息后，中国有关部门扣押了三名男子。2004年12月，黑龙江省高级人民法院判处带头的一名男子死刑，另两人分别被判处有期徒刑15年和3年。

这三人表示在日本被捕的中国男子也参与抢劫杀人。现场几处检出的DNA信息与该男子吻合。

该男子2008年通过假护照从中国入境日本，2009年离境。警视厅本月1日以涉嫌违反《出入境管理及难民认定法》将其逮捕。该嫌疑的诉讼时效为三年，但该男子反复出入境，诉讼时效停止计算。