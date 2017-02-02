农历新年访港陆客数量不减反增 多行业受惠

（联合早报网讯）去年赴港旅游的中国大陆民众大减，但在今年农历新年期间却出现近4%的增长，令香港许多行业都受惠。

根据香港入境处提供的数据，在年三十至年初四（1月27日至1月31日）期间，访港旅客共有76万1000人次，按年上升2.6%。当中海外旅客有14万2000人次，按年下跌1.1%。

不过，大陆客却有明显升幅，共有61万9000人次，按年上升3.6%；其中自由行升幅较团体客多，前者按年升6.6%，有36万人次；后者包括团队旅游签注（L签）的团体客只有12万人次，按年微升1.3%，而其他过境及商务签证的大陆客则有13万人次，按年下跌2.5%。

大批大陆民众在农历新年赴港旅游，令香港零售业普遍受惠。其中，新鸿基地产集团表示，旗下12个商场于新春期间的生意额及人流均录得上升。

新鸿基地产（中国）董事冯秀炎小表示，今年农历新年与圣诞节相距不足一个月，圣诞市道畅旺，浓厚购物气氛延至新春。在年廿八至年初四一连七天的新春高峰期，12个商场总人流录逾1000万人次，较去年升约11%; 营业额则有逾2.5亿（港元，下同，约4540万新元），较去年升约10%。其中，观塘apm商场于新春黄金档期录人流约250万，较去年升约12%；整体营业额逾8800万港元，较去年升约10%，当中潮流时装、化妆、餐饮及娱乐生意表现佳。

至于香港著名旅游景点海洋公园，上个月入场人次也比去年同期大幅增长超过三成，情况理想。

海洋公园行政总裁李绳宗表示，入场人次增加，主要是受多项因素影响，包括港铁南港岛线通车，农历新年假期及40港元门票优惠等等。

李绳宗指出，入场人士仍以大陆旅客为主，园方今年会增加及完善场内设施，吸引游客。

他说：“我们全年会有不同庆祝活动，庆祝40周年的优惠；也会配合香港特区20周年，推出一些活动，回馈香港市民。”

港府商务及经济发展局长苏锦标昨天指出，初步数据显示，一月份整体访港旅客上升4.8%，当中大陆旅客上升7.5%。而在今年农历年三十至年初五，大陆访港旅客人次也按年上升5.3%。

苏锦梁说，访港旅客人数的增长势头强劲，希望能够持续，并表示港府会尽量推出更多措施，包括特色旅游，吸引旅客来港。（戴庆成香港报道）