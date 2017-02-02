当传统遇上高科技 中国兴起“AR实景红包”

（联合早报网讯）今年中国的农历新年有些不同。人们除了如常串门拜年讨红包之外，街上也可看到部分“低头族”盯着手机对空乱“扫”，有时好像扫到了什么，用手指轻触屏幕，会心一笑，然后继续往前走、接着“扫”。

这个画面还熟悉吧？

去年下半年手机游戏“精灵宝可梦GO”（Pokemon Go）席卷全球，在新加坡也掀起“捉精灵”风潮，顿时有大批民众像行走僵尸一样低头盯着手机找精灵。

难道在中国大陆被禁的“精灵宝可梦GO”解锁了？

其实，中国民众在捕捉的不是精灵，而是红包。

派红包是华人过年的习俗，红包代表了祝愿和好运。四年前，中国推出“电子红包”，颠覆了派红包的传统概念，人们可以通过微信、支付宝等应用软件向亲友派送虚拟红包，甚至发“群红包”“抢红包”，为这个传统习俗注入高科技元素。

如今，中国人在这基础上再升级，最新版本的支付宝红包页面就新增“AR实景红包”项目，用户打开后可选择“藏红包”或“找红包”。

找红包的民众要像找精灵一样，根据地理位置到达红包藏匿处500米范围内，参照线索图寻找红包，找到后用手机扫一扫线索图中的物体，AR红包就会跳出来，点击即可领取红包。

藏红包的公众，则得选择附近场景进行拍摄，作为虚拟红包藏匿处的线索图片，再把钱塞入红包，等待幸运者来领取。

AR指的是扩增实境（augmented reality），即让虚拟物品出现在真实环境中。以AR红包为例，用户手机上拍到的画面是实景，而屏幕上跳出来的红包则是扩增的虚拟事物。

除了支付宝，腾讯公司也推出QQ“天降红包”。民众到达红包放置点半径120米范围内，点击红包即可自动开启摄像头。这时，“财神QQ”（虚拟实物）在实景中从天而降，将现金塞进三个红包，用户有一次机会抽中红包。

据报道，今年的红包新“玩法”相当受年轻人欢迎。QQ发布的数据显示，从上月20日至24日，个人AR红包发送次数达1520万次，参与用户有近三分之二是“九十后”（1990年以后出世者）。

公众表示，与往年相对个体化的“电子红包”相比，今年的AR实景红包融入了更多互动和社交元素。

有网民在微博上说：“往年除夕夜大家各抢各的红包，没空聊天。今年过年一家老小在家找红包，非常逗趣，玩游戏也可以增进家人的感情。”

也有人说：“AR红包有点意思，在商场里跑着找了一会儿，找到线索就有钱的感觉很棒，只领了几块钱却像赚到了全世界！这也是提升幸福的一种方式吧！”

也有人嫌AR实景红包找起来太麻烦。有网民就说：“在微信上抢红包，足不出户就能抢个五毛一块钱，玩AR红包，为了几毛钱红包，还要我跑到外面找？除非支付宝规定一个红包最少包10块钱，否则有什么用？”

专家分析，实景红包将能为线下商家引流。商家只需在店里藏入大量红包，把用户吸引到线下特定地点，并用红包延长用户在那里的停留时间，引导他们进行消费。

实际上，AR实景红包和“精灵宝可梦GO”等游戏只是让公众熟悉和逐步接受AR技术的初步阶段。专家认为，一旦公众对AR技术有足够的认识，它将能成为电子零售商营销策略中的一大助力。（林子恒北京报道）