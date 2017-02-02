“奶妈”大战“薯片叔叔” 港特首选举形势明朗化

（联合早报网讯）还有十天就开始提名期的香港特首选举，逐渐形成两位前任司长角逐的局面。其中，林郑月娥明天（3日）将在湾仔会展中心举行竞选大会，分享参选历程和施政理念框架；曾俊华则将于下周一（6日）详介政纲。

四名参选人经过多日向不同团体的选委拜票后，形势已初步明朗，退休法官胡国兴就算获泛民支持“入闸”，所起作用只是分薄前财政司长曾俊华的票，当选机会极微。

新民党主席叶刘淑仪虽获香港中联办支持，北京也信任，但未必能取得150张提名票，她若“入闸”也只是分薄前政务司长林郑月娥的票源，很难登上特首室坐。

因此，“奶妈”林郑与“薯片叔叔”曾俊华是真正的主角，但以林郑胜出机会最大，泛民选委的325票加上部分地产商的票，也难令曾俊华当选。

无论如何，两人已视对方为劲敌，不但在新界事务上过招，林郑近日受访时更不点名批评曾俊华，指他早前在立法会不愿回答四名被司法复核议员的提问，破坏了行政立法关系，最终要由她化解。

曾俊华今日还击，强调提问当日是星期一，他是首位去立法会答询的官员，周末已请律政司书面澄清法律立场，而林郑都知道这些情况，但她同日下午见议员时改变以往做法。他尊重这个改变，至于有没有被抹黑，就由外界判断。

这次选举的提名期从2月14日开始，至3月1日结束；选举定在3月26日上午举行，1196名选委有权投票，若首轮有人获得601票或以上就胜出，否则，得票最高及第二高者进入同日下午的第二轮投票。

被形容为“躺着也能入闸”的林郑，虽然过去两星期的选举行程出现言行失误，但无碍气势，多个票仓已表明支持她，明天的“竞选分享大会”预料有逾百人出席。

对于被指获中联办助选，林郑今天说，这次选举除了要有选委支持，也要得到港人爱戴，相信港人不希望中央钦点，“如果有人认为有其他机构干预，应告诉对方我是独立思考的人。”

林郑也透露，如果她当选，相信下届管治班子有大调整，将加入相当多新血，但预料有挑战：“问责制已实行了15年，要在政府内部中找人出任局长越来越困难。”

她坦言，曾与部分泛民选委会面，讨论实务政策如教育、福利等，双方看法吻合，但当涉及政治议题便难有共识。她形容这场选举有趣，泛民选委在投票时，会思考是政治主导还是政策实务主导。

对于传媒披露，有政界人士近日接获自称来自“深圳同心俱乐部”的短信，表明欢迎俱乐部会员捐款予林郑，支持她参选特首。林郑强调并未向境外人士筹款，也没委托任何机构代为募捐。

泛民议员莫乃光、梁继昌、郭荣铿今天与传媒茶叙。郭荣铿说，“民主300+”选委不会捆绑提名参选人，较大机会提名曾俊华和胡国兴，令特首选举有竞争。至于会否将剩余提名票交给叶刘淑仪，则弹性处理。

他透露：“据我了解，除了林郑有足够提名之外，曾俊华、叶刘淑仪和胡国兴的提名票目前都不足150张。”

手握27票的乡议局选委倾向捆绑提名，但上水乡委会主席侯志强今日认为，捆绑可以有不同形式，包括可以分几组捆绑。虽然乡议局主席刘业强表示较倾向林郑，但侯志强坦言较喜欢曾俊华。

胡国兴则不点名批评林郑及曾俊华，在跟乡议局会面时开“空头支票”及输送利益。他说，有参选人（暗指林郑）说可考虑以“合乎情理”的方式，重新开放村屋僭建登记，是将问题一拖再拖，回避处理违法行为。

他也批评，有人（暗指曾俊华）提出将丁屋和居屋混合发展，是罔顾等候购买居屋人士的利益，送钱给有丁权的人，“这些言论都不公道，只为争取选票”。（易锐民香港报道）