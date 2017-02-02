港大校长辞职公开信：近年政治环境复杂 大学捍卫师生言论自由

（联合早报网讯）原定任期至2019年的香港大学校长马斐森（Peter Mathieson）今日（2日）宣布辞职，并将于将于明年1月正式离职，转任英国爱丁堡大学校长。他今日向港大的师生及校友发信解释决定，强调过去三年香港政治环境前所未有地复杂，而港大成功捍卫其核心价值，确保师生言论自由受保障。

香港明报报道，马斐森今日下午向港大师生及校友发信承认已辞任校长一职，并已获聘为英国爱丁堡大学校长。对于在任期结束前离任，马斐森表示抱歉。他指，有很多返回英国的私人原因，经过跟家人仔细讨论后，最终决定接受爱丁堡大学聘任邀请。

马斐森表示，会在余下任期内尽力完成工作，并为港大制定未来十年的宏大愿景，包括推动不同改革和现代化工作。他又提到，自己在任时的多项工作成效，包括资源重组、推动校内性别平等、改革中央管理小组等。

他又特别强调，任期中最成功的是在过去三年香港前所未有的复杂政治环境下，大学成功发扬及捍卫其核心价值，确保师生的言论自由受到保障，期望这种情况可长久地延续下去。

最后，马斐森强调他一个人的离开，绝不会令港大迈向成功的进程脱轨，他对港大未来感乐观，希望未来能继续与港大保持合作关係，并希望师生全力支持他的接班人。