毛泽东悼柯棣华挽词经修复在印度重新展出

（联合早报网讯）一幅毛泽东为在抗战期间去世的印度医生柯棣华（Dwarkanath Kotnis）写的挽词，最近经中国专家修复，重新在印度展出。

据BBC报道，柯棣华出生于印度孟买省的绍拉普尔。中日战争爆发后，柯棣华于1938年加入国大党组织的印度援华医疗队，到中国救治伤员。

在中国期间，柯棣华和一位中国女护士结婚生子。但他于1942年因病在河北省去世，年仅32岁。

中共领袖毛泽东为柯棣华写了挽词，这幅书法作品一直保存在柯棣华的家乡。由于年代久远，字迹已经不清晰。

最近，中国驻孟买总领馆邀请了两位中国专家来到绍拉普尔，将挽词修复。

63岁的苏曼格拉·博卡（Sumangala Borkar）是柯棣华哥哥的独生女。她对BBC印地语部记者说，柯棣华医生有两个兄弟和五个姐妹，但都已过世。

苏曼格拉说："柯医生的中国妻子前几年才去世。她来过印度，和我们家人都见了面。那时候我的祖母，也就是柯医生的母亲，还在世。柯医生的妻子开始时只会说中文，但后来学了点英文，我们不是都能听懂。她和柯医生有个儿子，但年轻时就因病去世了。"

2012年，柯棣华的故居经过重新加固和翻修，成为柯棣华故居纪念馆。柯棣华的家人在屋内放置了老旧的家具和物品，以展示柯棣华早年的生活状况。

柯棣华的家人说，毛泽东的挽词以前就挂在柯棣华故居的墙壁上，现在挽词已经修复，还将挂在同一面墙壁上。

记者问这幅挽词有何重要性，苏曼格拉回答："柯医生死后，毛泽东在这幅挽词里写道：'全军失一臂助，民族失一友人。'"

据苏曼格拉说，常有中国游客来访，就是为了看这幅毛泽东的手迹。

她说："中国已经不再是我们的朋友。但是，这幅挽词就像一个纽带，让两国的友谊仍能继续下去。"