2017年中国社保卡将基本实现全国一卡通

（联合早报网讯）统计显示，截至2016年底，中国社会保障卡持卡人数达9.72亿人，在许多地方，百姓持一张社保卡，就能满足挂号就医、金融支付等多种需求。2017年，社保卡还将基本实现全国一卡通。

据中国之声报道，中国人社部信息显示，截至2016年底，基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险五项基金总收入为5.3万亿元人民币，同比增长14.7%，总支出为4.7万亿元，同比增长19.3%。社会保障卡持卡人数达到9.72亿人。人社部预计，2017年底中国社保卡持卡人数将超10亿。

人社部表示：2017年人社部将加快建立异地就医联网结算系统，确保2017年基本实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。深入推进“五证合一”登记制度改革。健全社保经办服务标准化体系。创新管理手段和服务方式，加快电子社保建设步伐，提高社保经办规范化、信息化、专业化水平。全面实施全民参保计划，基本建成全国全民参保数据库，真正实现“一卡通”，为百姓提供更便利的服务。

时任人社部新闻发言人李忠表示，下一步要加强社会保障卡和相关部门，特别是公安、民政、教育、卫计、财政等部门的协作，让这个卡真正发挥作用，为持卡人提供更加方便快捷的服务。

此外，2016年人社部已正式启动基本养老保险基金投资管理，确保养老金按时足额发放也是2017年的工作重点之一。对此，人社部新闻发言人卢爱红曾表示称，要加强与公安机关的协作，健全社保欺诈案件查处移送机制，依法及时移送违法犯罪案件。稳妥慎重推进基本养老保险基金投资运营，多措并举增强基金支撑能力。