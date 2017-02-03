围棋人机终极大战 柯洁四月份将与AlphaGo战三番棋

（联合早报网讯）自去年李世石挑战阿尔法狗（AlphaGo）失败后，人类一直期待当今围棋第一人柯洁与阿尔法狗进行一场终极较量。这场人机大战第二季的比赛日前已经敲定，时间是今年四月份，地点是浙江的乌镇。

据华商报报道，去年3月份，代表人类的韩国围棋高手李世石在五番棋大战中以1：4负于机器人阿尔法狗，这是一次划时代的对弈，说明人工智能在围棋领域已经超越人类。去年岁末和今年年初，阿尔法狗升级版Master在网上又连胜职业高手60盘，包括赢了柯洁三盘。这意味着在快棋领域，人工智能也完胜人类。

因而，此次“人机大战”第二季柯洁与阿尔法狗的对弈为慢棋，而且用时比第一季还要长。而阿尔法狗与柯洁三番棋之后，还将接受人类棋手车轮大战的挑战，即中日韩各组一队来挑战，赛制为类似“广州世界团体锦标赛”的“相谈棋”形式，即各队在集体研讨之后落子。不过，组队比赛还未全部落实，中国组队没问题，日韩是否接受邀请还未可知。据悉，组队赛可能采用两日制用时，即，一盘棋对弈一方用时累积可达9小时，通俗地理解，就是说一盘棋要下两天。

人机大战第二季，无论是柯洁与阿尔法狗的一对一“单挑”，还是针对阿尔法狗的车轮大战，都延长了行棋的时间。西安体院教授，职业围棋六段李星昨天对华商报记者说：“下快棋，人类根本不是机器人的对手，倒是去年下慢棋，李世石好歹赢了一盘。此次把行棋的时间延长，就是觉得棋下得越慢，对人类越有利吧。”

实际上，此次人机大战，人类有背水一战的意味。先让当今世界围棋第一人柯洁单挑阿尔法狗，试探一下柯洁有没有赢的希望，“阿尔法狗主要强在计算，柯洁则是目前计算能力最强的棋手。如果柯洁都拿阿尔法狗没办法，那就意味着在一对一的情况下，人类已不可能击败人工智能。”李星说道。一旦柯洁败下阵来，接下来的车轮大战就是人类运用集体智慧挑战阿尔法狗，这是人类设置的最后一道防线，看一看组团来战，人类能否击败阿尔法狗。