符合二孩条件却已无生育能力 学者建议代孕可适度放开

（联合早报网讯）中国官媒《人民日报》今天发文探讨二孩生育问题，文章指出，不孕不育成为想生育二孩家庭的最大心病。

文章称，二孩政策全面放开以来，70后、80后加入了再育的行列，高龄孕妇井喷式增加。中国高龄孕妇的比例，1995年为0.9%，2005年为4%，2015年为10%。数据显示，全国符合生育二孩条件的9000万左右家庭中，60%的女方年龄在35岁以上，50%在40岁以上。不少高龄女性急着怀孕，却有心无力，怀不上孩子了。不孕不育成为想生育二孩家庭的最大心病。

文章指出，治疗不孕不育的方法有很多种，比如药物治疗、试管婴儿、人工授精等。但是，这些方法的疗效还有待进一步提高。如果自己没法生二孩，另一条路就是代孕，但中国严格禁止代孕。

北京大学医学人文研究院教授王一方指出，伦理不应该成为代孕技术的负担，而应成为促进技术有序发展的工具。对于失独家庭来说，夫妻双方处在精子、卵子尚可用的情况下，却已没有生殖能力了。代孕能解决失独家庭的生育问题。王一方说，代孕要有“刹车”，不能任意行驶。要把代孕技术放在一个特定的笼子里关着，但这个笼子不能太松，“牛栏关猫”是不行的。

北京大学医学部伦理学副教授尹秀云认为，代孕技术的应用有两个问题，一个是法律上的，一个道德上的。即便法律不允许，也不能把代孕悬置起来，完全不考虑。