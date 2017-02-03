中国央行春节后再上调逆回购利率10个基点

（联合早报网讯）继“麻辣粉”（MLF，即中期借贷便利）涨价后，央行又上调了公开市场逆回购操作的价格：春节长假后的第一个公开市场操作日，中国人民银行（央行）全线上调了逆回购利率10个基点。

据澎湃新闻报道，2月3日，央行在公开市场共进行了500亿元的逆回购操作，其中，200亿元7天期逆回购操作中标利率2.35%，此前为2.25%；进行100亿元14天期逆回购操作中标利率2.5%，此前为2.4%；进行200亿元28天期逆回购操作中标利率2.65%，此前为2.55%。

国债期货应声大跌，十年期国债期货主力合约T1706一度大跌逾1%。

央行这一举动与春节假期前上调MLF利率可谓“一脉相承”。华创证券屈庆团队此前评价MLF涨价时称，央行对经济基本面有信心，加息周期已经在路上，可能下一个就是公开市场利率的加息。

1月24日，央行在其官方微博“央行微播”发布消息称，为维护银行体系流动性基本稳定，结合近期MLF到期情况，人民银行对22家金融机构开展MLF操作共2455亿元，其中6个月1385亿元、1年期1070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，较上期上升10BP。

这一举动，不仅为MLF操作历史上首次上调利率，也是2014年以来央行首次上调某一利率水平。

机构预计，央行在公开市场操作上上调利率，或与年底年初信贷投放过快货币当局希望释放一些收紧信号来对信贷增速和金融杠杆进行调控、PPI上涨引发货币当局对通胀压力的担心、去杠杆和控制地产泡沫有必要引导利率适当上行等因素有关。

兴业银行首席经济学家鲁政委表示：此次上调逆回购利率，是央行政策曲线各个点都上调了10bp，显示了在中央“稳健中性”、防泡沫的要求下，对1月份信贷强劲增长的政策反应。这些上调，应该会提高其他方面的利率水平，从这个意义上说，具有与“加息”同样的作用。但考虑到当前财政政策的作用仍在，民间投资活力仍有待增强，未来利率不具备持续上升的基础，也不能排除将来根据形势进行调整。

高盛高华认为，春节假期前中国央行通过一种新工具——临时流动性便利注入了流动性，并非放松信号，而上调中期借贷便利利率明确显示出，央行不但未处于政策放松立场、反而进一步加大了紧缩倾向。虽然12月份债券市场大幅波动并遭遇抛售，而且此后央行通过维持资金状况总体稳定令市场恢复了平静，但实际金融杠杆和紧缩货币政策的宏观面理由却基本保持未变。