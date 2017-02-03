成龙新片印度上映：印媒抨击印演员被用于“亲中宣传”

（联合早报网讯）香港影星成龙新片《功夫瑜伽》（Ｋung Fu Yoga）本周在印度上映。印度媒体称，成龙在电影中称赞中国倡议、但印度至今拒绝加入的"一带一路"项目，引来影评人抨击这是"明目张胆的政治宣传"。

据BBC报道，成龙的这部耗资四亿人民币的功夫喜剧片已于农历大年初一（1月28日）在中国大陆上映。该片是中印合作的三部影片之一。该片将于2月3日在印度上映。

《功夫瑜伽》讲述了一位考古学家被一张千年前的地图所吸引，成龙、李治廷、张兴艺组成的"功夫三傻"为寻找神秘宝石在中印和全球冒险的故事。

中国媒体称，该片的诞生依托于"一带一路"的文化政策，拍摄过程辗转中国、印度、迪拜、冰岛等多国取景，汇聚中印中多当红明星，筹备及拍摄历时三年。

印度英文媒体《印度斯坦时报》记者发自北京的报道说，在整个冒险喜剧片中有位印度考古专家，他一路上与成龙扮演的了解中印关系的考古专家的对白中维护中国推行的"一带一路"政策。

报道引述一位不愿透露姓名的影评人说，"这部影片中基本上讲述的是，一位印度考古专家来到中国，要求成龙所扮演的中国考古专家对她的研究提供帮助，因为这位中国考古专家还是印中跨文化交流方面的专家。她在影片中说，他们的合作是基于'一带一路'政策"。

但报道认为，片中角色谈论印中两国在文化和历史方面的相近之处，与在片中插入印度至今仍然拒绝的中国国家主席习近平倡导的"一带一路"政策完全不同。

报道称，"一带一路"倡议是一个旨在连接中国与亚欧大陆的涉及数以亿计美元的项目。印度对"一带一路"的倡议不太热心，因为该倡议其中一个旗舰项目——中巴经济走廊项目，经过印巴之间存在争议的巴基斯坦控制的克什米尔地区。

《印度斯坦时报》表示，外交人士认为，"一带一路"倡议旨在扩大中国在全球的战略和经济影响力，并抗衡印度在南亚的战略和经济影响力。

2015年5月，印度总理莫迪访华，中印双方宣布同意合资完成三部电影，由成龙主演、唐季礼导演的《功夫瑜伽》是其中一部。另外两部是《大唐玄奘》和《大闹天竺》。2014年9月，在习近平访问印度时，在习近平与莫迪的见证下，中印就加强两国在电影领域的合作签署了视听合拍协议。

不过，《功夫瑜伽》投资方之一的印度制片方维亚康姆18公司后来宣布撤资。《印度斯坦时报》引述美国影视杂志《综艺》首席亚洲电影影评人玛格丽特·李说，如果印度制片方没有退出的话，估计在唐季礼导演的影片中，成龙主演的角色就不会不厌其烦地对印度考古专家大谈印度的历史，或者在印度主角避谈"一带一路"政策时，"明目张胆地宣扬中国的政治议程"。

纽约时报影评人韦伯斯特则表示，他在影片中发现了中印经济竞争的电影叙事语境的"历史潜文本"。

香港东方日报曾引述印度制片方公司高层说，印方当时取消合作是因为印方不能同意对方的条款。报道亦指有知情人透露，印度片方不满中国片方紧握话事权，成为撤资的导火线之一。

印度媒体也注意到了成龙的政协委员身份。成龙在2013年获委任为中国全国政协委员，参与中国政治协商事务及参政议政，他被视为中共的坚定支持者。

功夫喜剧片《功夫瑜伽》已于农历大年初一在中国大陆上映，该片官方微博星期四（2月2日）称，该片票房已破八亿人民币。