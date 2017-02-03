春节期间中国共接待游客3.4亿人次 收入4233亿

（联合早报网讯）记者从中国国家旅游局获悉，2017年春节期间，全国共接待游客3.44亿人次，实现旅游总收入4233亿元。中国公民出境旅游总量约615万人，同比增幅近7%。

据中新网报道，根据春节假日七天旅游市场的情况看，假日旅游消费需求增势明显，旅游活动丰富多彩，各地民众出游热情高涨，出游人数、旅游收入双双走高，旅游过年渐成时尚。

根据国家旅游局数据中心综合测算，2017年春节期间，全国共接待游客3.44亿人次，同比增长13.8%，实现旅游总收入4233亿元，同比增长15.9%。

2022年冬奥会花落中国，冰雪旅游受到青睐，北方大部分地区呈现两位数增长。与此同时，南方大部分地区气象条件适宜出行，避寒旅游从海南向西南各省区扩展。

举家出游成为不少群众过年的的新选择。除夕当天，全国即迎来出游高峰，旅游接待总人数5050万人次，同比增长10.4%，实现旅游收入590亿元，同比增长13.3%。

各地景区一改往年春节假期首日冷清的景象，实现了开门红。1月27日当天，甘肃省接待国内外游客86.05万人次，实现旅游收入5.2亿元，两项指标分别比上年同期增长22.1%和25.9%；湖南省纳入全省假日监测的72个重点景区(点)接待游客56.04万人次，实现旅游收入4666万元，同比分别增长48.5%和66.49%。海南省当天全省进港15万人次，同比增长25%。

根据“全国旅游团队服务管理系统”显示，春节期间，中国公民出境旅游总量约615万人，同比增幅近7%，其中团队游人数37.4万人，同比上涨2.5%。

据香港入境事务处公布数据显示，春节期间访港内地游客人数69.7万人，同比上升3.7%。据澳门旅游局公布的入境游客统计数据显示，春节期间访澳内地游客53.3万人，同比增加8.5%。

出境游散客和自由行人数增加，高端出境游增长迅速。客源方面，出境市场从沿海发达地区和北上广深等一线市场向二三线城市的内陆地区延伸，如广西出境的人数增加明显，在出境游客源省份中排名提升。