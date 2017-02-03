马斐森：香港及港大政治复杂

（联合早报网讯）担任香港大学校长近三年的马斐森突然辞职，明年一月离任，返英国出任爱丁堡大学校长。他于下午三时召开记者招待会，表示有多个原因，包括家庭及个人理由，而苏格兰是自己的家乡，并对港大前景感到乐观，但他承认香港是个政治复杂（politically complicated）的地方，港大校长的位置亦有同样的感觉。

据星岛日报报道，马斐森表示，港大是一个美好的地方，亦对其未来感到乐观。他认同自己任期未完成，但各项工作经已展开，例如请人及新职员亦已进驻港大，在不同岗位有所进展。他表示从没计划任期完结前离开，当初只想把工作做好。

他亦形容港大是香港是一个政治复杂（politically complicated）的地方，而港大校长这个位置亦是，不过在苏格兰亦有同样情况，而他认为苏格兰是自己的家乡。对于“跳槽”至爱丁堡大学，他指出接受未来工作会大幅减薪，而自己亦不只追求金钱收入，而对方亦是数月前开始与他接触，自己在圣诞前后曾两次到当地，开支由对方支付。

马斐森昨向港大师生及校友发出电邮交代辞职理由，强调与大学中央管理小组团结一致，进行连串改革，以达到国际化、创新和跨学科教研的策略发展目标，令港大成为亚洲的国际学府。他形容，个人离开不会令港大发展“脱轨”（Derail）或放慢，又指自己对港大未来感乐观，期望日后与港大维持合作关系，并呼吁港大成员全力支持继任校长。