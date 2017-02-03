四川首次发现人感染H7N9禽流感病例 确诊2名患者

（联合早报网讯）中国四川省卫生计生委官方网站消息，该省遂宁市蓬溪县确诊2例H7N9禽流感病例，这是四川省首次发现人感染H7N9禽流感病例。

据中新社报道，此次确诊的两名患者均来自四川省遂宁市蓬溪县，目前两名患者病情基本稳定，但仍然危重。111名密切接触者则未发现异常。

据了解，病例确诊后，四川省卫生计生委随即派出省级专家组奔赴市县指导工作，当地政府依法启动了突发公共卫生事件应急预案，卫生计生、畜牧等相关部门加强了联防联控。

同时，相关部门对患者居住地、鸡圈圈舍、集贸市场和患者曾经就诊的医疗机构进行了清洗消毒处理和环境卫生整治，以降低感染风险，累计环境消毒面积已达630余万平方米。

据介绍，高致病性禽流感因其在禽类中传播快、危害大、病死率高，被世界动物卫生组织列为A类动物疫病，中国将其列为一类动物疫病。

人感染H7N9禽流感是由H7N9禽流感病毒引起的人类急性呼吸道传染病。

四川省卫生计生委专家提示：防范呼吸道传染病，要注意室内通风换气，合理作息，减少在人群密集、空气不畅的场所逗留；养成勤洗手、咳嗽和打喷嚏时遮掩口鼻等个人良好卫生习惯；不接触、不制作和不食用病死禽，购买鲜、活、冻禽畜时要注意查看检疫证明等，一旦出现流感症状，要及时就医。